2019-01-22T14:18:55+03:00
Происшествия
КП Беларусь

59 туй, 6 можжевельников и горная сосна: в Минске будут судить похитителя растений

Декоративные кустарники он продавал на рынке, а выручку пропивал
Яна ПТИЧКИНА
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В Минске будут судить мужчину, который выкапывал декоративные растения и продавал на рынке.В Минске будут судить мужчину, который выкапывал декоративные растения и продавал на рынке.Фото: Микита НЕДАВЕРКОВ
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В ноябре прошлого года столичная милиция столкнулась с необычной кражей: неизвестный выкопал десятки туй в зеленой зоне напротив Футбольного манежа. Причем всего через месяц после того, как они были высажены!

Теперь Следственный комитет сообщил о том, что расследование завершено. В похищении туй обвиняется 44-летний безработный, у которого уже есть судимость. Как установило следствие, кустарники он выкапывал пьяным. Всего мужчина похитил 59 туй, 6 можжевельников и горную сосну. Сумма ущерба - более 1000 рублей. Мужчина рассказал следователям, что продавал добычу на рынке, а как только рапродавал выкопанные туи, шел за следующими. Деньги он тратил на алкоголь.

Теперь похитителя туй ждет еще один суд.

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