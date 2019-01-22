Предложили купить телевизор, распылили газ и ограбили

Изменить размер текста: A A

36-летний мужчина из Витебска 20 января решил купить телевизор с рук. Договорился с продавцом о месте и времени встречи. Когда покупатель подошел к подъезду и нажал на кнопку домофона, сзади к нему подошел человек и распылил перцовый газ, тут же подскочил еще один и ударил его.

Незадачливый покупатель понял, что налетчики знают крупной сумме денег, которая была у него с собой (телевизор он намеревался купить за 3,5 тысячи рублей), и сказал им, что деньги в сумке. Всего нападавшие забрали у него денег и имущества на 6,5 тысячи рублей.

Когда грабители скрылись, пострадавший обратился в милицию. Их поймали в течение получаса.

- По подозрению в совершении преступления задержаны 36-летний, 24-летний и 35-летний жители Витебска. Все они ранее судимы, работал из них только один. Потерпевший ранее был знаком с одним из подозреваемых, - рассказала официальный представитель УСК по Витебской области Оксана Лазько.

По факту грабежа, совершенного в крупном размере, в отношении троих задержанных возбуждено уголовное дело.