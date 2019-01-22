2019-01-22T16:14:09+03:00
Экономика
КП Беларусь

Беларусь может присоединиться к ВТО к середине следующего года

Но для этого нужно завершить переговоры
Яна ПТИЧКИНА
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Эпопея со вступлением Беларуси во Всемирную торговую организацию тянется аж с 1993 года. И вот наконец-то наметился просвет. В ВТО считают, что мы сможем присоединиться к этой организации уже в середине 2020 года.

- В рамках процесса подготовки к вступлению в ВТО Беларусь достигла серьезного прогресса в том, что касается ее стратегических решений, регулирования нормативно-правовых отношений, а также правоприменительных практик. Поэтому Республика Беларусь становится все ближе к тому, что требуется, и на сегодня страна находится уже на последнем этапе переговоров, - цитирует belta.by советника управления торговли и инвестиций секретариата ВТО Хуана Марчетти.

По мнению представителя ВТО, наше вступление в организацию к середине следующего года вполне реально. Но для этого нужно провести переговоры и достичь соглашения со странами - членами ВТО. Есть и некоторые вопросы, которые пока еще требуют решения - например, о торговле услугами и об инвестиционной политике.

Кстати, вскоре Беларусь начнет двусторонние переговоры о вступлении в ВТО с США. Это произойдет после того, как в Штатах закончится шатдаун - приостановка работы госучреждений из-за несогласованного бюджета страны.

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