Эйфелеву башню в Париже закрыли для туристов из-за снегопада Фото: REUTERS

Подняться в ресторан 58 Tour Eiffel могут лишь те, кто заранее бронировал здесь ужин

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На столицу Франции обрушились снегопады, из-за чего доступ для туристов на одну из главных достопримечательностей - Эйфелеву башню - временно ограничен.

- В связи с погодными условиями Эйфелева башня в настоящий момент закрыта для публики за исключением ресторана 58 Tour Eiffel, - говорится в Твиттер-сообщении администрации монумента, который ежегодно посещают несколько миллионов человек.

Подняться в ресторан могут те, кто заранее бронировал здесь ужин, уточнили в администрации.

В целом в 24 департаментах Франции во вторник объявлен повышенный уровень опасности из-за снегопада. Парижанам рекомендовано не совершать поездки на личных авто, а на трассах введено временное ограничение скорости в 80 км/ч.

С утра 22 января снег покрыл улицы столицы, синоптики прогнозируют, что осадки продолжатся и в среду.