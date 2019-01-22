2019-01-22T16:01:58+03:00
Общество
КП Беларусь

Эйфелеву башню в Париже закрыли для туристов из-за снегопада

Подняться в ресторан 58 Tour Eiffel могут лишь те, кто заранее бронировал здесь ужин
Павел МИЦКЕВИЧ
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Эйфелеву башню в Париже закрыли для туристов из-за снегопадаЭйфелеву башню в Париже закрыли для туристов из-за снегопадаФото: REUTERS
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На столицу Франции обрушились снегопады, из-за чего доступ для туристов на одну из главных достопримечательностей - Эйфелеву башню - временно ограничен.

- В связи с погодными условиями Эйфелева башня в настоящий момент закрыта для публики за исключением ресторана 58 Tour Eiffel, - говорится в Твиттер-сообщении администрации монумента, который ежегодно посещают несколько миллионов человек.

Подняться в ресторан могут те, кто заранее бронировал здесь ужин, уточнили в администрации.

В целом в 24 департаментах Франции во вторник объявлен повышенный уровень опасности из-за снегопада. Парижанам рекомендовано не совершать поездки на личных авто, а на трассах введено временное ограничение скорости в 80 км/ч.

С утра 22 января снег покрыл улицы столицы, синоптики прогнозируют, что осадки продолжатся и в среду.

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