2019-01-22T17:06:19+03:00
Спорт
КП Беларусь

Олимпийская чемпионка Алина Загитова провела тренировку на «Минск-Арене»

Первые соревнования начнутся уже завтра
Яна ПТИЧКИНА
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Олимпийская чемпионка Алина Загитова провела тренировку на «Минск-Арене». ФОТО: belta.byОлимпийская чемпионка Алина Загитова провела тренировку на «Минск-Арене». ФОТО: belta.by
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В среду, 23 января начинаются соревнования чемпионата Европы по фигурному катанию, которые впервые принимает Минск. А накануне тренировки в «Минск-Арене» провели съехавшиеся в Беларусь звездные фигуристы. В том числе и олимпийская чемпионка-2018, россиянка Алина Загитова. Тренировка продлилась около часа. За это время Загитова успела отработать элементы, которые уже завтра покажет в короткой программе. Как сообщает belta.by, спортсменка похвалила качество льда на площадке.

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