2019-01-22T18:33:32+03:00
Звезды
КП Беларусь

В Беларуси начинается отбор на «Евровидение»

Заявки принимаются до 31 января
Яна ПТИЧКИНА
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В прошлом году Беларусь представлял певец ALEKSEEV. А кто поедет от нас на «Евровидение» в этом, узнаем совсем скоро. Фото: eurofest.by.В прошлом году Беларусь представлял певец ALEKSEEV. А кто поедет от нас на «Евровидение» в этом, узнаем совсем скоро. Фото: eurofest.by.
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Отбор на «Евровидение» в этом году затянулся. Например, в это время в 2018-м белорусы уже вовсю спорили о том, будет ли участвовать в финале национального отбора украинский певец ALEKSEEV, против которого другие участники отбора написали коллективное заявление. А тут - ни отбора, ни финала...

И вот Белтелерадиокомпания наконец объявила о начале отбора на «Евровидение-2019»! Заявки принимаются только в электронном виде на сайте tvr.by. Дедлайн - 31 января. Как обычно, отбор пройдет в два этапа. 4 февраля исполнители, приславшие заявки пройдут живое прослушивание перед жюри. А потом 10 лучших музыкантов примут участие в финале отбора, который пройдет в формате гала-концерта. Он состоится не позднее 8 марта. Победителя, который представит страну на конкурсе, определит жюри.

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