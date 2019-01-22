В стогу сена в Лельчицком районе нашли 100-килограммовую авиабомбу

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В деревне Буйновичи Лельчицкого района недавно поднялся переполох: во дворе у 86-летней Марии Дмитриевны нашли бомбу. Оказалось, что опасную находку давным-давно притащил домой ныне покойный супруг бабушки.

- Мужчина отпилил хвостовую часть боеприпаса, затем спрятал в сене. В месте распила находился тротил. Доподлинно неизвестно, где мужчина нашел авиабомбу, как сумел транспортировать, а самое главное, почему в ходе всех проделанных манипуляций она не взорвалась, ведь была со взрывателем, то есть находилась в боевом состоянии, - рассказали в УВД Гомельского облисполкома.

Как стало известно «Комсомолке», о бомбе случайно узнала дочь пенсионерки, живущая по соседству. Когда она возила через двор навоз мимо того самого стога сена, бабушка вспомнила, как полтора года назад супруг перед смертью открыл ей тайну. Испугавшись за дочь, Мария Дмитриевна рассказала ей про бомбу. Та позвонила участковому. Милиционер осторожно разобрал стог и удостоверился: внутри действительно был боеприпас.

- Сколько она там лежала - Бог святой ее знает. Наверное, еще с советского времени, - вспоминает бабушка.

Дело в том, что недалеко, в полесской глуши, раньше был полигон, там на мишенное поле бомбардировщики сбрасывали бомбы. Некоторые из них не взрывались и так и оставались на поле. А то что плохо лежит полешуки, бывало, притаскивали к себе домой - вдруг в хозяйстве пригодится. Так, видимо, было и в случае с этой бомбой. Наверное, узнав, что она боевая, сельчанин решил спрятать боеприпас подальше, никому ничего не сказав. С тех пор семья и соседи, можно сказать, жили как на пороховой бочке.

Дело было в канун Крещения - сообщение о бомбе поступило в пятницу, а саперы из гомельской войсковой части 5525 могли приехать только назавтра, поэтому участковый всю ночь дежурил возле опасной находки, дожидаясь военных. Те благополучно извлекли боеприпас и забрали. Его идентифицировали как советскую осколочно-фугасную авиационную бомбу послевоенного периода. Саперы уничтожили боеприпас на полигоне.