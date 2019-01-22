2019-01-22T19:18:10+03:00
Политика
КП Беларусь

В Лос-Анджелесе назвали номинантов Оскар-2019

Среди них нет белорусского фильма «Хрусталь»
Надежда БУТОВИЧ
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Церемония вручения наград состоится 24 февраля 2019 года. Фото: pixabay.com.Церемония вручения наград состоится 24 февраля 2019 года. Фото: pixabay.com.
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Общественности стал известен перечень номинантов самой популярной кино-премии мира – «Оскар», сообщает BBC.

Больше всего номинаций, а значит и шансов на победу, у кинолент «Рома», «Фаворитка», «Звезда родилась», «Черный клановец», «Богемская рапсодия» и «Зеленая книга».

Получить звание «Лучшего фильма» сможет один из следующих фильмов: «Черный клановец», «Черная пантера», «Богемская рапсодия», «Фаворитка», «Зеленая книга», «Рома», «Звезда родилась2 и «Власть».

Среди киноактрис, которые могут получить Оскар, жюри выбрало: Леди Гагу, Ялицу Апарисио, Оливию Колман, Гленн Клоуз, Мелиссу Маккарти. А вот лучшим актером на церемонии вручения в конце февраля могут назвать: Брэдли Купера, Кристиана Бэйла, Вигго Мортенсена, Рами Малека, Уиллема Дефо.

Взять Оскар за режиссуру сможет один из этого списка номинантов: Спайк Ли, Альфонсо Куарон, Павел Павликовский, Адам Маккей и Йоргос Лантимос.

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