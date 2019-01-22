2019-01-22T19:13:08+03:00
Происшествия
КП Беларусь

В Лунинце пьяная автоледи попалась на машине, которую у нее уже конфисковывали за нетрезвую езду

Женщине грозит уголовная ответственность
Надежда БУТОВИЧ
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Автолюбительница не боялась садиться за руль будучи «под градусом». Фото: pixabay.com.Автолюбительница не боялась садиться за руль будучи «под градусом». Фото: pixabay.com.
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В январе сотрудники Брестской Госавтоинспекции остановили автолюбительницу, которая не первый раз попадалась в поле зрения правоохранителей подшофе за рулем, сообщают в ГАИ.

Около года назад у лунинчанки конфисковали автомобиль за вождение в нетрезвом виде и составили административный протокол. Конфискованнную легковушку женщина выкупила, а затем снова… села за руль пьяной. «Ниссан» пристрастной к алкоголю автоледи снова доставили на штрафстоянку. Его владелицу привлекут к уголовной ответственности за повторное управление ТС в нетрезвом состоянии в течение года.

В ГАИ напоминают, что штраф за «пьяное вождение» составляет от 50 до 100 базовых величин. А повторное привлечение к ответственности за вождение в нетрезвом состоянии или передачу управления другому водителю с алкогольным опьянением в течение года после первого административного взыскания грозит уголовной статьей.

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