Под Чаусами пьяные браконьеры гоняли по полю на ЗИЛе и стреляли дичь

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В Госинспекции охраны животного и растительного мира сообщают о ЧП, которое произошло на днях в Чаусском районе.

Поздно ночью в среду, 16 января, совершая рейд, госинспекторы заметили грузовик на поле местного сельхозпредприятия рядом с деревней Голочевка. В ЗИЛе было четверо жителей Чаусов, двое из которых сидели в кузове с заряженными ружьями.

По полю браконьеры катались на грузовике ЗИЛ. Фото: gosinspekciya.gov.by.

Почти у все при себе были фонарики, чтобы «мониторить» округу, высматривая дичь. А вот охотничьих документов у нарушителей не было, как не было в авто и убитых зверей. Но на даче одного из задержанных злоумышленников нашлись еще два незарегистрированных ружья и 15 килограммов кабаньего мяса.

На даче одного из нарушителей обнаружены незарегистрированные ружья и 15 килограммов кабанятины. Фото: gosinspekciya.gov.by.

Идет расследование, Чаусским РОВД возбуждено уголовное дело, мужчинам грозит максимально до 6 лет заключения.

Как уточнили в Госавтоинспекции охота с транспортного средства в Беларуси запрещена законом и строго наказывается даже, если браконьеры не успели добыть дичь.