2019-01-22T20:26:20+03:00
Происшествия
КП Беларусь

Два года отсрочки дали заведующей магазина, которая украла из кассы 30 тысяч рублей

Еще она обязана провести 60 часов на общественных работах
Надежда БУТОВИЧ
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Мошенница украла крупную сумму денег из магазина, которым руководила.Мошенница украла крупную сумму денег из магазина, которым руководила.Фото: Надежда БУТОВИЧ
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«Комсомолка» уже сообщала о крупной краже, которую в 2017 году совершила заведующая столичным магазином ювелирной продукции.

На днях экс-заведующую столичным ювелирным магазином, присвоившую крупную сумму наличности, приговорили к наказанию, информирует belta.by по сообщению суда Октябрьского района.

За злоупотребление служебными полномочиями, хищение примерно 30 тысяч рублей (Ред.: особо крупный размер) мошенница признана виновной. Ее приговорили к 5 годам лишения свободы с конфискацией имущества. Женщину также лишили права работать на административно-хозяйственных или организационно-распорядительных должностях в течение пяти лет.

Однако суд применил в отношении мошенницы отсрочку на два года. В течение этого времени она обязана после работы провести 60 часов на общественно-полезных работах.

Приговор еще может быть опротестован.

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