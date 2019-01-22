Два года отсрочки дали заведующей магазина, которая украла из кассы 30 тысяч рублей

Еще она обязана провести 60 часов на общественных работах

Изменить размер текста: A A

«Комсомолка» уже сообщала о крупной краже, которую в 2017 году совершила заведующая столичным магазином ювелирной продукции.

На днях экс-заведующую столичным ювелирным магазином, присвоившую крупную сумму наличности, приговорили к наказанию, информирует belta.by по сообщению суда Октябрьского района.

За злоупотребление служебными полномочиями, хищение примерно 30 тысяч рублей (Ред.: особо крупный размер) мошенница признана виновной. Ее приговорили к 5 годам лишения свободы с конфискацией имущества. Женщину также лишили права работать на административно-хозяйственных или организационно-распорядительных должностях в течение пяти лет.

Однако суд применил в отношении мошенницы отсрочку на два года. В течение этого времени она обязана после работы провести 60 часов на общественно-полезных работах.

Приговор еще может быть опротестован.