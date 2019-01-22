В Минске цыганка пообещала устроить мужчину на работу в Россию, но украла у него 2000 рублей

Изменить размер текста: A A

Столичные правоохранители задержали цыганку-мошенницу, которая обналичила и присвоила чужую карту с овердрафтом, сообщают в ГУВД.

Известно, что 39-летняя преступница пообещала помочь с трудоустройством в России жителю Минска. Одним из условий отправления на заработки в Подмосковье было оформление овердрафт-карты одного из белорусских банков, на которую потом якобы приходила бы зарплата. Что придумала мошенница, чтобы объяснить, что карточку с пин-кодом надо передать ей в руки, остается только догадываться?!

Однако мужчина поверил, сделал карточку и отдал ее цыганке. Та недолго думая накупила на 2000 рублей мобильных телефонов и исчезла для «соискателя». Как позже узнали в милиции, мобильную технику мошенница перепродала, а деньги истратила на себя.

Задержанной грозит обвинение в мошенничестве. Сообщается, что ранее ее уже судили за кражи, тогда она отделалась общественными работами.

Если вы пострадали от действий женщины на фото, позвоните 102. Фото: ГУВД.

В милиции считают, что обманутых данной гражданкой людей может быть больше.