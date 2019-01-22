2019-01-22T22:00:58+03:00
Происшествия
КП Беларусь

В Березинском районе 56-летний мастер леса позволил незаконно срубить в заказнике сотню деревьев

Природе причинен ущерб превышающий сумму в $12 тысяч
Надежда БУТОВИЧ
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Были вырублены деревья еще не прекратившие свой рост. Фото: Следственный комитет.Были вырублены деревья еще не прекратившие свой рост. Фото: Следственный комитет.
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Одного из работников Бродецкого лесничества подозревают в незаконной вырубке деревьев в заказнике местного значения, сообщают в Следственном комитете.

Нарушения увидели госинспекторы, которые во время стандартной проверки в местном водно-болотном заказнике «Вязькутино» на Березинщине обнаружили факт незаконной вырубки дубов, кленов и лип.

Сообщается, что в заказнике проходила плановая сплошная санитарная рубка и 56-летний мастер леса отметил для спиливания 40 кленов, 14 дубов и 5 лип, которые еще не прекратили рост. Кроме того, данный «лес» не был отмечен в лесорубочном билете. Всего на участке обнаружено следователями 32 спила и сотня 6-метровых бревен.

Ущерб, причиненный природе, оценен в сумму свыше 24 тысяч рублей. Следствие продолжается, правовую оценку действиям работника лесхоза вынесут по итогам расследования.

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