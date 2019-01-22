Кому достались 120 000 рублей и три автомобиля от «Евроопт»?

Кроме этого своих обладателей нашли два приза по 40 000 рублей, а также более 20 000 других призов

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Итоги 104-го тура игры «Удача в придачу!» уже подведены. Кому повезло на этот раз?

Счастливчика, которому досталась круглая сумма в 120 000 рублей, помог определить заслуженный деятель искусств Республики Беларусь, композитор Олег Елисеенков. Им стала Елена Крисенкова из Минска. Но и это не единственная серьезная сумма, которая была разыграна в 104-м туре, еще двое покупателей «Евроопт» получили по 40 000 рублей. Они достались Ирине Гиль из Вилейки и Владиславу Бензе из Мозыря. А еще трое победителей отныне будут колесить по стране на новеньких автомобилях «Джили Эмгранд Х7». Это Ирина Контышева из Минска, Нина Шалак из города Крупки Минской области и Светлана Усова из Минска.

Ровно через неделю состоится розыгрыш 105-го тура игры «Удача в придачу!». Так что запасайтесь игровыми кодами, вдруг удача улыбнется именно вам?