2019-01-23T10:26:59+03:00
Происшествия
КП Беларусь

В Новополоцке 5 дней ищут женщину, которая ушла из дома и не вернулась

Ольга Кураш вышла из дома 17 января
Настасья КОРСАКНастасья КОРСАК
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Фото: УВД Витебского облисполкомаФото: УВД Витебского облисполкома
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Милиция разыскивает 52-летнюю женщину. Ольга Кураш вышла из дома 17 января и до сих пор не вернулась. На вид женщине 40 - 45 лет, она невысокого роста (160 - 165 см), худощавого телосложения, волосы - белокурые до плеч и волнистые, глаза - голубые.

Если вам что-либо известно о местонахождении пропавшей, милиция просит незамедлительно сообщить об этом по телефонам: 518-57-82, 706-10-63 (МТС) или 102.

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