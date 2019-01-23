КП Беларусь
В Новополоцке 5 дней ищут женщину, которая ушла из дома и не вернулась
Ольга Кураш вышла из дома 17 января
Фото: УВД Витебского облисполкома
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Милиция разыскивает 52-летнюю женщину. Ольга Кураш вышла из дома 17 января и до сих пор не вернулась. На вид женщине 40 - 45 лет, она невысокого роста (160 - 165 см), худощавого телосложения, волосы - белокурые до плеч и волнистые, глаза - голубые.
Если вам что-либо известно о местонахождении пропавшей, милиция просит незамедлительно сообщить об этом по телефонам: 518-57-82, 706-10-63 (МТС) или 102.