«Папа выполнил просьбу детей, но переборщил с размером». В Октябрьском вылепили огромный танк из снега

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Снежный танк размером с реальный появился во дворе семьи Скрипченко. Ну как "появился"? Дети Лера, Вика и Влад идею придумали, а родители Даниил и Наталья поддержали: почему бы и нет? Снега надо было столько, что на участке его не хватило, свозили на тележках со всей округи.

- Папа выполнил просьбу детей, но переборщил с размером, - передает слова Натальи Скрипченко «Гомельская правда».