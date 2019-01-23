2019-01-23T11:04:41+03:00
Общество
КП Беларусь

«Это же дистиллятор для получения очищенной воды!» В витебском торговом центре продают самогонные аппараты

Администрация отрицает, что прибор с названием «Алковар» – это самогонный аппарат
Настасья КОРСАК
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Фото: pixabay.comФото: pixabay.com
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Самогонный аппарат в витебском торговом центре заметила корреспондет «Витебских вестей». Правда, продавцы убеждали ее, что это не он, даже несмотря на название «Алковар» и информацию в инструкции.

– Это же дистиллятор для получения очищенной воды, – уверила администратор магазина.

Но в инструкции пояснение большими буквами: «Самогонный аппарат». А за ним подробное описание, как его использовать для изготовления алкоголя, есть популярные и оригинальные рецепты крепких народных напитков. И ни слова про дистилляцию воды.

Фото: Татьяны ПАСТЕРНАК/vitvesti.by

Фото: Татьяны ПАСТЕРНАК/vitvesti.by

В пресс-центре УВД облисполкома цитируют Кодекс об административных нарушениях: «Изготовление физическими лицами крепких алкогольных напитков (самогона), полуфабрикатов для их изготовления (браги), а равно хранение аппаратов, используемых для их изготовления, влекут предупреждение или наложение штрафа в размере до 5 базовых величин с конфискацией указанных напитков, полуфабрикатов и аппаратов».

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