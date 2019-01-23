2019-01-23T11:36:54+03:00
Общество
КП Беларусь

Две девушки нашли 6 тысяч долларов в торговом центре и успели потратить

Деньги поделили поровну. Одна девушка купила мобильный телефон и одежду
Настасья КОРСАК
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Больше шести тысяч долларов покупательница торгового центра выронила из сумкиБольше шести тысяч долларов покупательница торгового центра выронила из сумкиФото: Дарья ПУТЕЙКО
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6100 долларов выронила из сумки в минском торговом центре посетительница. Женщина покупала гарнитуру для телефона и не сразу заметила пропажу. Сходила в кафе в этом же ТЦ и там недосчиталась крупной суммы.

Деньги нашли две несовершеннолетние минчанки и поделили их поровну. Одна успела часть суммы потратить: купила мобильный телефон, одежду, у второй все деньги остались.

Сейчас деньги в РУВД, их скоро передадут женщине, которая потеряла сумму. Будут ли наказывать девушек, решат в милиции.

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