Две девушки нашли 6 тысяч долларов в торговом центре и успели потратить

Больше шести тысяч долларов покупательница торгового центра выронила из сумки Фото: Дарья ПУТЕЙКО

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6100 долларов выронила из сумки в минском торговом центре посетительница. Женщина покупала гарнитуру для телефона и не сразу заметила пропажу. Сходила в кафе в этом же ТЦ и там недосчиталась крупной суммы.

Деньги нашли две несовершеннолетние минчанки и поделили их поровну. Одна успела часть суммы потратить: купила мобильный телефон, одежду, у второй все деньги остались.

Сейчас деньги в РУВД, их скоро передадут женщине, которая потеряла сумму. Будут ли наказывать девушек, решат в милиции.