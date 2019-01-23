В Минске ищут парня, который два дня назад ушел из дома

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21 января около полудня 21-летний Владислав Куриленок вышел из дома по улице Корженевского и пропал.

На вид парню 19 - 20 лет, его рост 172 см, среднего телосложения, волосы короткие, темно-русые. Молодой человек был одет в болоньевое черное пальто до колена с капюшоном (фирма «Визани»), синие джинсы, кроссовки черного цвета с красными вставками на подошве.

Если вы знаете, где сейчас находится Владислав, сообщите, пожалуйста, в Октябрьское РУВД Минска по телефонам 8 (017) 222-04-42 (ОДС), 8 (017) 239-64-71 или 102.