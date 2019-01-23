КП Беларусь
Легковушка в Могилеве загорелась во время движения
Никто не пострадал
Фото носит иллюстративный характер Фото: pixabay.com
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На проспекте Шмидта в Могилеве во время движения загорелся автомобиль «Опель».
Водитель остановился, вызвал спасателей и сам успел с помощью порошкового огнетушителя сбить огонь в отсеке двигателя, пишет belta.by.
Никто не пострадал, на автомобиле тоже практически нет повреждений. Скорее всего, машина загорелась из-за того что масло двигателя попало на выхлопной коллектор.