Мужчина из Пинска привез с заработков в Москве героин

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43-летний мужчина из Пинска, ранее судимый, вернулся из России. Туда он ездил на сезонные заработки. Сотрудники отделения по наркоконтролю и противодействию торговле людьми Пинского ГОВД задержали его и нашли при себе героин.

- Возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 328 УК Республики Беларусь, - сообщили в УВД Брестского облисполкома.

Сообщается, что это второй случай изъятия героина в Брестской области с начала 2019 года.