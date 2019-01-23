2019-01-23T12:56:23+03:00
Общество
КП Беларусь

В Великобритании выхаживают ежа, который на 97% облысел из-за того, что проснулся раньше времени

За ним будут тщательно ухаживать пару месяцев
Полина ПАСТЕРНАК
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Фото: Mercury Press MediaФото: Mercury Press Media
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Курьезная и одновременно печальная история произошла в британском графстве Шропшир. Зоозащитники города Мач-Венлок нашли практически полностью лысого ежа. Они дали ему кличку Медведь и стали выхаживать, сообщает Daily Mail.

- Я работаю в центре спасения животных десять лет и видела шесть или семь лысых ежей, но ситуация никогда не была настолько плохой. Те ежи теряли от 65 до 70 процентов иголок. У Медведя же выпало около 97 процентов, - сказала менеджер Cuan Wildlife Rescue Фрэн Хилл.

Фото: Mercury Press Media

Фото: Mercury Press Media

Облысение вызвал стресс: обычно ежики спят с октября по апрель. А еж Медведь проснулся на три с половиной месяца раньше! Ветеринар, который осмотрел зверька, считает, что он проснулся из-за клещей, которые завелись у него в ушах. Он замерз, проголодался, сильно захотел пить – пришлось приманивать его на кошачий корм.

Ежику делают массаж с алоэ и моют антибактериальным шампунем. Когда он восстановится и у него отрастут иголки, его отпустят.

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