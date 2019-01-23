2019-01-23T13:45:24+03:00
Общество
КП Беларусь

«Они собираются взорвать квартиру!» Пьяный гродненец пожаловался на соседей в милицию, потому что они не пустили его в гости

Сначала мужчина рассказал, что у соседей взрывчатка, а потом сообщил, что подорвет себя
Настасья КОРСАК
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Фото: pixabay.comФото: pixabay.com
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В Гродно пьяный мужчина пришел в гости к соседям, но дверь ему никто не открыл. Тогда он решил отомстить за такую негостеприимность и позвонил в милицию. Сообщил, что у соседей взрывчатка, и они собираются взорвать квартиру в доме по улице Малыщинской. Потом показания сменились: взорвать себя хотел уже сам мужчина, который говорил с диспетчером.

- На место немедленно выбыли сотрудники органов внутренних дел и задержали подозреваемого, эвакууировать жильцов не пришлось, - рассказали в УВД Гродненского облисполкома.

Ни в квартире мужчины, ни в квартире соседей, к которым он так хотел попасть в гости, взрывных устройств не оказалось. За ложное сообщение об опасности на мужчину завели уголовное дело.

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