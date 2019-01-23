Оборудование покупали за рубежом: в Гродно воровали деньги с карточек необычным способом

Трое мужчин ночью установили в банкомат специальное устройство с мини-камерой для считывания данных с пластиковых карт

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В гродненский суд направили дело в отношении двух мужчин, которые установили скиммер в банкомат, чтобы считывать реквизиты платежных карточек, а потом снимать деньги. На самом деле нарушителей было трое, но один скрылся, сейчас он в розыске.

Молодые люди договорились похитить деньги с банковских карт весной прошлого года. Обсуждали сумму не меньше 30 тысяч белорусских рублей.

- Обвиняемые приобрели оборудование за рубежом и в середине июня ночью установили считывающее устройство с мини-камерой в картоприемник одного из банкоматов Гродно, - рассказывают в службе информации прокуратуры Гродненской области.

Тогда схема не сработала: при монтаже скиммера картоприемник заблокировался и банкомат перестал принимать пластиковые карточки. Один из обвиняемых в 2015 году уже осуждался за похожие правонарушения.