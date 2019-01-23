В Гродно 22-летний таксист украл 10 тысяч рублей у своего нанимателя, но отрицал это
Индивидуальный предприниматель из Гродно сдавал свой автомобиль Skoda наемным водителям для работы в такси, но иногда и сам ездил на машине.
После очередной поездки мужчина сдал свой автомобиль 22-летнему таксисту, а через несколько часов вспомнил, что в бардчке машины оставил 10 тысяч долларов. Когда вернулся к машине, денег в машине не нашел, а за рулем был уже другой водитель.
- Молодой человек, который сел за руль сразу после владельца, всячески отрицал свою причастность к краже и даже позвонил в службу "102" и сообщил, что владелец автомобиля его ложно обвиняет в совершении кражи, - говорят в УВД Гродненского облисполкома. - Вскоре 22-летний таксист признался, что деньги взял он и отдал их на хранение своему знакомому.