2019-01-23T14:54:26+03:00
Общество
КП Беларусь

В Гродно 22-летний таксист украл 10 тысяч рублей у своего нанимателя, но отрицал это

Владелец машины иногда сдавал авто, а иногда ездил сам
Настасья КОРСАК
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Сверток с деньгами лежал в бардачкеСверток с деньгами лежал в бардачкеФото: Святослав ЗОРКИЙ
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Индивидуальный предприниматель из Гродно сдавал свой автомобиль Skoda наемным водителям для работы в такси, но иногда и сам ездил на машине.

После очередной поездки мужчина сдал свой автомобиль 22-летнему таксисту, а через несколько часов вспомнил, что в бардчке машины оставил 10 тысяч долларов. Когда вернулся к машине, денег в машине не нашел, а за рулем был уже другой водитель.

- Молодой человек, который сел за руль сразу после владельца, всячески отрицал свою причастность к краже и даже позвонил в службу "102" и сообщил, что владелец автомобиля его ложно обвиняет в совершении кражи, - говорят в УВД Гродненского облисполкома. - Вскоре 22-летний таксист признался, что деньги взял он и отдал их на хранение своему знакомому.

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