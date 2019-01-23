2019-01-23T15:58:10+03:00
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КП Беларусь

Арина Соболенко впервые войдет в десятку мирового рейтинга WTA

На десятое место могла подняться Серена Уильямс из Америки
Настасья КОРСАК
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Арина Соболенко - первая ракетка БеларусиАрина Соболенко - первая ракетка БеларусиФото: Святослав ЗОРКИЙ
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Лучший результат за всю карьеру показала Арина Соболенко. Первая ракетка Беларуси впервые займет десятое место в мировом рейтинге WTA. После завершения Открытого чемпионата Австралии Соболенко поднимется на одну позицию в рейтинге. Это стало возможным, когда американка Серена Уильямс, претендующая на 10-ю позицию, проиграла в четвертьфинале турнира теннисистке из Чехии Каролине Плишковой. Лучшая позиция, на которой теперь может оказаться Уильямс, - 11-я. До этого теннисистка из Америки занимала 16-е место.

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