В Беларуси назвали самых законопослушных иностранцев

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- Граждане КНР - самые законопослушные иностранцы на территории Беларуси, - сказал заместитель министра внутренних дел Александр Барсуков на встрече с китайской делегацией. - Между нами нет закрытых тем, мы готовы к плодотворному сотрудничеству.

Кроме этого, на встрече обсудили вопросы безопасности Индустриального парка «Великий камень» и проект Протокола о сотрудничестве между Милицией общественной безопасности Китая и МВД Беларуси.