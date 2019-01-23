Посольство США не придет на книжную выставку, хотя Штаты должны были стать почетным гостем

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- З вялікім шкадаваннем Амбасада ЗША абвяшчае, што не мае магчымасці браць удзел у 26-й Мінскай міжнароднай выставе-кірмашу ў якасці ганаровага госця, - появилась информация на сайте посольства. - Мы ўдзячныя ўраду Беларусі за аказаны гонар і будзем абмяркоўваць магчымае супрацоўніцтва ў сферы культуры, як толькі фінансаванне будзе адноўлена.

Из-за приостановки финансирования правительства США посольство в Минске приостанавлевает всякую публичную деятельность. Исключение - чрезвычайные случаи, при которых есть угроза жизни и собственности. По возможности посольства и консульства продолжат оказывать паспортные и визовые услуги.

Книжная выставка пройдет в Минске 6 - 10 февраля. Несмотря на форс-мажор, пройдут презентации книг американских авторов.