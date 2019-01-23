Угонщик авто в Корме голосовал на трассе и случайно сел в машину милиционера

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Возвращаясь со службы, милиционер Кормянского РОВД случайно поймал преступника. Дело было так: сотрудник взвода по охране территорий радиационного загрязнения прапорщик Виталий Смолеков решил съездить в Рогачев к родителям на личном авто. По дороге увидел мобильный пост ГАИ. Коллега Артур Панкратов рассказал, что угнали машину. Выехав за городской поселок, Виталий обратил внимание на стоящую на обочине легковушку.

- В темноте марку не разобрал, но позвонил Артуру и сообщил об увиденном. Проехав метров пятьдесят, в свете фар заметил голосующего человека. Понимая, как это, стоять морозной зимой вечером на трассе (сам не раз так добирался до родного дома), остановился. Парень попросил подвезти его, - рассказывает официальный представитель УВД Гомельского облисполкома Виталий Пристромов.

В пути милиционеру позвонил Артур и сказал, что в кювете был тот самый угнанный автомобиль. Следы от него вели на дорогу, а потом обрывались - то есть угонщика могла подобрать попутка.

- Прапорщик насторожился, намекнул, что не один, стал ехать не спеша. И вот на подъезде к Рогачеву машину милиционера останавливают сотрудники ГАИ. Это был Артур Панкратов с напарником. Они успели в одной из деревень незаметно обогнать их авто, - продолжает представитель УВД.

Под предлогом проверки документов водителя и пассажира попросили выйти из машины, на что последний возмутился: мол, еду с другом домой, был в гостях у бабушки. Но в итоге парень сознался в угоне и теперь ответит по уголовной статье.