В Бобруйском районе мужчина повесил чужую собаку у себя во дворе, потому что она задушила его курицу

Ему грозит штраф до 765 рублей или арест. Такое же наказание грозит и хозяину собаки

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55-летний мужчина охотился в районе деревни Старинки Бобруйского района. Вместе с ним была собака породы русская гончая. Когда она перестала отзываться, мужчина отправился ее искать. Оказалось, что животное во дворе повесил местный житель.

- 62-летний житель деревни Старинки увидел в своем курятнике собаку, там же лежала мертвая курица. Пенсионер повесил животное на дереве, - рассказали в Бобруйском РОВД. - Свои действия он объяснил тем, что собака могла задушить всех его кур.

Ему грозит штраф в размере от 10 до 30 базовых величин (от255 до 765 рублей) или административный арест. А хозяину собаки грозит административная ответственность за нарушение правил содержания домашнего животного.