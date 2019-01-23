2019-01-23T17:38:59+03:00
Происшествия
КП Беларусь

В Бобруйском районе мужчина повесил чужую собаку у себя во дворе, потому что она задушила его курицу

Ему грозит штраф до 765 рублей или арест. Такое же наказание грозит и хозяину собаки
Настасья КОРСАК
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Фото: pixabay.comФото: pixabay.com
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55-летний мужчина охотился в районе деревни Старинки Бобруйского района. Вместе с ним была собака породы русская гончая. Когда она перестала отзываться, мужчина отправился ее искать. Оказалось, что животное во дворе повесил местный житель.

- 62-летний житель деревни Старинки увидел в своем курятнике собаку, там же лежала мертвая курица. Пенсионер повесил животное на дереве, - рассказали в Бобруйском РОВД. - Свои действия он объяснил тем, что собака могла задушить всех его кур.

Ему грозит штраф в размере от 10 до 30 базовых величин (от255 до 765 рублей) или административный арест. А хозяину собаки грозит административная ответственность за нарушение правил содержания домашнего животного.

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