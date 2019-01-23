2019-01-23T18:22:19+03:00
Общество
КП Беларусь

СК о лихаче на Infiniti: Решается вопрос о возбуждении уголовного дела по статье «Мошенничество»

Молодой человек сейчас находится под стражей
Полина СВЕТЛОВА
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Сын известного футбольного тренера Александра Лухвича 20-летний Илья с вопиющими нарушениями ПДД катался по Минску, а видео своих «подвигов» выкладывал в Инстаграм. Фото: instagram@ _l.i.7_Сын известного футбольного тренера Александра Лухвича 20-летний Илья с вопиющими нарушениями ПДД катался по Минску, а видео своих «подвигов» выкладывал в Инстаграм. Фото: instagram@ _l.i.7_
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- Материалы проверки в отношении Ильи Лухвича и 18-летней минчанки поступили из органов внутренних дел в Центральный (г.Минска) районный отдел Следственного комитета. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела по статье «Мошенничество», - рассказала официальный представитель Следственного комитета Юлия Гончарова. Почему дело могут возбудить именно по статье «Мошенничество», пока не объясняют.

Напомним, молодой человек на Infiniti грубо нарушал ПДД (выезжал на встречную, оскорблял других водителей, заезжал на тротуар) и видео своих «подвигов» выкладывал в Instagram.

В кадре всегда черная Infiniti FX II. Вот ее молодой водитель объезжает пробку по тротуару, а вот машина припаркована на газоне у Троицкого предместья, и подпись – «Что хочу, то и делаю». На других видео водитель объезжает пробку по разделительной полосе, обгоняет поток по встречке, по обочине, частенько сопровождая свои действия нецензурной лексикой. На одном из видео он ездит по пешеходной площади перед зданием парламента, на другом – управляет машиной, держа в руке предмет, похожий на пистолет.

«Разгоняем людей стробоскопами», «Кто разрешил? А кто запретил?», «Надоели эти дачники», «Дерзкий черный инфинити несется по городу», «Мой папа из МВД» - такие подписи под его видеороликами.

Ситуацию прокомментировал отец лихача, Александр Лухвич:

- Илья сейчас находится под стражей. Ему предъявлено обвинения, но ничего криминального, речь об уголовном деле не идет. Другие детали пока сообщать рано. Подобное с Ильей случилось впервые. Надеюсь, дело ограничится беседой и штрафом.

Мужчина извинился за такое поведение сына.

- Но надо понимать, что Илье 20 лет, он живет отдельно. Еще раньше много беседовал с ним по поводу такого вождения, поведения в социуме. Но молодые же все дерзкие, считаю себя самыми умными, думают, что жизнь - это просто.

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