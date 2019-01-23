2019-01-23T18:30:05+03:00
Происшествия
КП Беларусь

Безработный минчанин за 10 лет обманул знакомых на $150 тысяч

Деньги брал в долг или предлагал пригнать авто из-за границы
Надежда БУТОВИЧ
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Мошеннику грозит до 10 лет тюремного заключения.Мошеннику грозит до 10 лет тюремного заключения.Фото: Святослав ЗОРКИЙ
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Различные мошеннические схемы позволили 52-летнему жителю столицы безбедно жить последние 10 лет за чужой счет, сообщают в ГУВД Минска.

Мужчина с 2008 года под различными выдуманными предлогами «одолжал» деньги у знакомых, совсем не собираясь при этом что-либо возвращать. Таким нечестным способ, за последние десять лет мошенник завладел более чем 150 тысячами долларов, обманув не менее десяти человек.

Одним предприимчивый злоумышленник обещал пригнать в Беларусь заграничное авто, а взяв залог, исчезал. Знакомым «давил на жалость», мол, не хватает средств, чтобы построить квартиру сыну. Первое время он кормил «кредиторов» обещаниями, а потом не выходил на связь.

Против мужчины возбуждено уголовное дело по обвинению в мошенничестве, ему грозит до 10 лет заключения с конфискацией.

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