Настя Рыбка поблагодарила Лукашенко за освобождение

Такое видео разместил у себя в Инстаграме адвокат девушки

Изменить размер текста: A A

В среду, 23 января, в Москве состоялся пресс-брифинг, посвященный освобождению из заключения Анастасии Вашукевич. Предстать перед СМИ должна была и сама Настя Рыбка, однако девушка не пришла, и журналисты смогли задать вопросы только ее адвокату Дмитрию Зацаринскому.

К слову, «Комсомолка» сообщала, что не последнюю роль в освобождении белорусской гражданки сыграл и Александр Лукашенко: президент поручал МИДу Беларуси заняться освобождением Рыбки.

И хотя Анастасия не появилась перед журналистами на пресс-встрече, вскоре после нее адвокат Зацаринский опубликовал в своем аккаунте видео-объяснение. Где Анастасия призналась, что немного заболела и хочет адаптироваться перед любыми публичными встречами. Также девушка тепло поблагодарила белорусского лидера за содействие:

– Спасибо президенту моей любимой страны за то, что он оказывал свою помощь, – призналась Настя Рыбка.

И пообещала в скором времени рассказать все подробности своего заключения и пообщаться с поклонниками.