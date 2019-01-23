2019-01-23T19:18:02+03:00
Общество
КП Беларусь

Настя Рыбка поблагодарила Лукашенко за освобождение

Такое видео разместил у себя в Инстаграме адвокат девушки
Надежда БУТОВИЧ
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Настя Рыбка вместе со своим адвокатом Дмитрием Зацаринским (в центре). Фото: соцсети.Настя Рыбка вместе со своим адвокатом Дмитрием Зацаринским (в центре). Фото: соцсети.
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В среду, 23 января, в Москве состоялся пресс-брифинг, посвященный освобождению из заключения Анастасии Вашукевич. Предстать перед СМИ должна была и сама Настя Рыбка, однако девушка не пришла, и журналисты смогли задать вопросы только ее адвокату Дмитрию Зацаринскому.

К слову, «Комсомолка» сообщала, что не последнюю роль в освобождении белорусской гражданки сыграл и Александр Лукашенко: президент поручал МИДу Беларуси заняться освобождением Рыбки.

И хотя Анастасия не появилась перед журналистами на пресс-встрече, вскоре после нее адвокат Зацаринский опубликовал в своем аккаунте видео-объяснение. Где Анастасия призналась, что немного заболела и хочет адаптироваться перед любыми публичными встречами. Также девушка тепло поблагодарила белорусского лидера за содействие:

– Спасибо президенту моей любимой страны за то, что он оказывал свою помощь, – призналась Настя Рыбка.

И пообещала в скором времени рассказать все подробности своего заключения и пообщаться с поклонниками.

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Адвокат Дмитрий Зацаринский (@ advokat_zatsarinsky) опубликовал видео-обращение Насти Рыбки.
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