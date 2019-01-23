2019-01-23T19:51:46+03:00
Происшествия
КП Беларусь

17-летний преступник отсидит 9 лет за насилие над малолетней девочкой

В Молодечно озвучили приговор подростку
Надежда БУТОВИЧ
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Осужденного также будут принудительно лечить в колонии.Осужденного также будут принудительно лечить в колонии.Фото: Дмитрий ЛАСЬКО
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Во вторник, 22 января, в Молодечненском райсуде зачитали приговор 17-летнему обвиняемому, сообщает пресс-служба Верховного суда.

Преступника 2001 года рождения признали виновным в «иных действиях сексуального характера» против малолетней девочки, повлекших тяжкие последствия. Сообщается, что парень воспользовался беспомощным состоянием жертвы и совершил преступление, применяя насилие.

Подростка приговорили к 9 годам воспитательной колонии, а также к возмещению морального ущерба, с осужденного взыщут 20 тысяч рублей в пользу девочки. На мать преступника возложили допответственность по возмещению всей или части суммы морального вреда, пока у подростка не появится собственный доход или имущество для погашения этого долга.

Также в суде уточняют, что обвиненного в насилии будут принудительно лечить в колонии и применят принудительные меры безопасности.

Приговор еще может быть опротестован.

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