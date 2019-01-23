Против «лихача на Infiniti» и его девушки возбудили уголовное дело, они задержаны

Молодые люди обвиняются в мошенничестве при торговле смартфонами

Изменить размер текста: A A

«Комсомолка» уже писала о минчанине Илье Лухвиче, который прославился в интернете противозаконной ездой по улицам столицы на своем черном Infiniti. Нарушая ПДД, парень не только снимал все на видео, но и смело выкладывал ролики в открытом аккаунте в Инстаграме.

Пока общественность ждет каких-либо комментариев от ГАИ или МВД по факту противоправных действий представителя «золотой молодежи» Лухвича, в Следственном Комитете подтвердили, задержание и лихача, и его девушки Анастасии Будько.

– В отношении Ильи Лухвича и 18-летней студентки одного из столичных вузов (Ред.: девушки Лухвича) возбуждены уголовные дела. Их задержали и подозревают в мошеннических деяниях, связанных с продажей мобильных телефонов. Обстоятельства противоправных действий устанавливаются при взаимодействии с ГУВД Минского горисполкома, – прокомментировала Юлия Гончарова, официальный представитель СК.

Согласно второй части уголовной статьи №209 за мошенничество, совершенное группой лиц, молодым людям грозит 4 года тюремного заключения.