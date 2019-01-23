Минск может принять чемпионат Европы по легкой атлетике в 2024 году
Европейская легкоатлетическая ассоциация остановилась на трех претендентах для проведения чемпионата Европы по легкой атлетике в 2024 году, сообщают в пресс-службе EAA.
С белорусской столицей в этой «гонке» конкурируют Гетеборг (Швеция) и район Силезии (Польша). На сайте ассоциации уточняют, что эти три страны вышли в финалисты после отбора оценочной комиссии, которой понравились представленные концепции.
На следующих этапах конкуренты должны показать свою заинтересованность в дальнейшей «гонке за ЧЕ-2024» (до марта 2019 года), а затем подать заявку на его проведение (до июня 2019 года). Хозяина чемпионата выберут в апреле 2020 года.
Напомним, с 23 января в Минске впервые в истории проходит чемпионат Европы по фигурному катанию, на котором нашу страну представляют Яков Зенько (мужское одиночное катание), а также Анна Кубликова и Юрий Гулицкий (танцы на льду).
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