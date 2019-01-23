2019-01-23T21:13:54+03:00
Спорт
КП Беларусь

Минск может принять чемпионат Европы по легкой атлетике в 2024 году

У белорусской столицы два соперника
Надежда БУТОВИЧ
Поделиться:
В 2019 году Минск принимает ЧЕ по фигурному катанию, а уже через 5 лет может стать хозяином европейского первенства легкоатлетов.В 2019 году Минск принимает ЧЕ по фигурному катанию, а уже через 5 лет может стать хозяином европейского первенства легкоатлетов.Фото: Святослав ЗОРКИЙ
Изменить размер текста:

Европейская легкоатлетическая ассоциация остановилась на трех претендентах для проведения чемпионата Европы по легкой атлетике в 2024 году, сообщают в пресс-службе EAA.

С белорусской столицей в этой «гонке» конкурируют Гетеборг (Швеция) и район Силезии (Польша). На сайте ассоциации уточняют, что эти три страны вышли в финалисты после отбора оценочной комиссии, которой понравились представленные концепции.

На следующих этапах конкуренты должны показать свою заинтересованность в дальнейшей «гонке за ЧЕ-2024» (до марта 2019 года), а затем подать заявку на его проведение (до июня 2019 года). Хозяина чемпионата выберут в апреле 2020 года.

Напомним, с 23 января в Минске впервые в истории проходит чемпионат Европы по фигурному катанию, на котором нашу страну представляют Яков Зенько (мужское одиночное катание), а также Анна Кубликова и Юрий Гулицкий (танцы на льду).

Еще больше материалов по теме: «Минск: новости»

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:
 
Новости 24
Лобовое ДТП под Новополоцком: легковушка столкнулась с микроавтобусом
Пешеход задел рукой авто таксиста, а тот его за это избил и скрылся
Против «лихача на Infiniti» и его девушки возбудили уголовное дело, они задержаны
17-летний преступник отсидит 9 лет за насилие над малолетней девочкой
Настя Рыбка поблагодарила Лукашенко за освобождение
Безработный минчанин за 10 лет обманул знакомых на $150 тысяч
СК о лихаче на Infiniti: Решается вопрос о возбуждении уголовного дела по статье «Мошенничество»
В Бобруйском районе мужчина повесил чужую собаку у себя во дворе, потому что она задушила его курицу
Угонщик авто в Корме голосовал на трассе и случайно сел в машину милиционера
Посольство США не придет на книжную выставку, хотя Штаты должны были стать почетным гостем
В Беларуси назвали самых законопослушных иностранцев
Арина Соболенко впервые войдет в десятку мирового рейтинга WTA
В Гродно 22-летний таксист украл 10 тысяч рублей у своего нанимателя, но отрицал это
Оборудование покупали за рубежом: в Гродно воровали деньги с карточек необычным способом
В Великобритании выхаживают ежа, который на 97% облысел из-за того, что проснулся раньше времени
«Они собираются взорвать квартиру!» Пьяный гродненец пожаловался на соседей в милицию, потому что они не пустили его в гости
Мужчина из Пинска привез с заработков в Москве героин
Легковушка в Могилеве загорелась во время движения
В Минске ищут парня, который два дня назад ушел из дома
Две девушки нашли 6 тысяч долларов в торговом центре и успели потратить
«Это же дистиллятор для получения очищенной воды!» В витебском торговом центре продают самогонные аппараты
«Папа выполнил просьбу детей, но переборщил с размером». В Октябрьском вылепили огромный танк из снега
В Новополоцке 5 дней ищут женщину, которая ушла из дома и не вернулась
Кому достались 120 000 рублей и три автомобиля от «Евроопт»?
В Березинском районе 56-летний мастер леса позволил незаконно срубить в заказнике сотню деревьев