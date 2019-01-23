2019-01-23T21:37:27+03:00
Происшествия
КП Беларусь

Пешеход задел рукой авто таксиста, а тот его за это избил и скрылся

Хамоватого водителя объявили в розыск
Надежда БУТОВИЧ
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Таксист взбесился из-за того, что пешеход дотронулся до его машины. Фото: ГУВД.Таксист взбесился из-за того, что пешеход дотронулся до его машины. Фото: ГУВД.
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Водитель службы такси на днях беспричинно напал и избил пешехода в Минске, сообщают в ГУВД белорусской столицы.

Неприятный инцидент произошел во вторник, 22 января. Примерно в 21.00 час на улице Каховская 37-летний минчанин переходил проезжую часть рядом с 41 домом. При переходе дороги мужчина случайно задел рукой автомобиль такси, который остановился на «зебре», чтобы пропустить пешеходов.

Если вы узнаете мужчину на фото, обратитесь в милицию.

Если вы узнаете мужчину на фото, обратитесь в милицию.

Этот несильный тычок, который не оставил на авто совершенно никаких следов и не привел к повреждениям, буквально взбесил водителя. Таксист выскочил из своей машины и набросился на пешехода. Он несколько раз ударил минчанина, нанеся ему телесные повреждения, а затем сел за руль и уехал прочь.

Хулигана объявили в розыск. Если вы узнали мужчину на фото, позвоните 102.

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