2019-01-24T08:55:58+03:00
Происшествия
КП Беларусь

Женщина-милиционер, которая ходит в церковь, поймала грабителя храма

А из другой церкви на Гомельщине икону и деньги украл 12-летний школьник
Павел МИЦКЕВИЧ
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Женщины-инспекторы ИДН поймали грабителя. Фото: Житковичского РОВДЖенщины-инспекторы ИДН поймали грабителя. Фото: Житковичского РОВД
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В Житковичах православный храм ограбил неместный мужчина. Незнакомец пришел в церковь и крутился возле ящика для пожертвований, потом схватил его и попытался убежать. Прихожанки попытались остановить грабителя, коробка раскрылась и часть наличности выпала. Мужчина, насколько смог, успел подобрать деньги и убежал.

- Помощница настоятеля обратилась за помощью к участковому инспектору ИДН капитану милиции Татьяне Рыбалко, которая периодически посещает храм. Офицер тут же передала информацию о совершенном грабеже в оперативно-дежурную службу, а сама, вместе с капитаном милиции Екатериной Кицура, коллегой из службы, стала отрабатывать близлежащую территорию, - рассказывает официальный представитель УВД Гомельского облисполкома Игорь Гришкевич.

Прихожанки сразу уточнили, что мужчина неместный, поэтому женщины-милиционеры двинулись на железнодорожный вокзал. Их расчет оказался верен.

- Пока проверяли документы, фотографию незнакомца скинули в мессенджере помощнице настоятеля. Та его опознала сразу. Осмотрев карманы, нашли не только мелочь, но и записку с прошением. Сомнения отпали - именно его и искали. В отделе милиции 25-летний мужчина сознался в грабеже, - добавили в УВД.

Задержанным оказался мозырянин, который недели полторы назад приехал в гости к родственникам в Житковичи. Как-то ему стало плохо, и он попал в местную больницу. Когда выписался, денег вернуться домой не было. Вот и пришла идея ограбить храм.

А несколькими днями раньше из храма в Турове украли икону и деньги. Причем, похитителем оказался… 12-летний подросток. Юный вор взломал внутренний замок в котельной, прошел к алтарю и в молитвенный зал. Из храма пропала икона в деревянной рамке и немного наличности, были вскрыты ящики для пожертвований.

- Сотрудники уголовного розыска выяснили, что пареньку понадобились деньги и он ничего лучше не придумал, как наведаться в культовое здание. Хотя, с его слов, особо там взять было и нечего. В ящиках для пожертвований была металлическая мелочь, которую он брать не стал. Его достоянием стали 15 рублей, лежащих отдельно, - говорит Игорь Гришкевич.

В силу возраста подросток под уголовную ответственность не подпадает. Но сотрудники ИДН проведут с подростком профилактическую работу. А еще в милиции рассмотрят вопрос о направлении школьника в закрытое спецучреждение.

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