2019-01-23T22:06:05+03:00
Происшествия
КП Беларусь

Лобовое ДТП под Новополоцком: легковушка столкнулась с микроавтобусом

Один из водителей в больнице
Надежда БУТОВИЧ
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Водитель легкового авто не справился с управлением и вылетел на встречку. Фото: ГАИ Витебск.Водитель легкового авто не справился с управлением и вылетел на встречку. Фото: ГАИ Витебск.
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Серьезное ДТП произошло в среду, 23 января, в Полоцком районе, сообщают в Госавтоинспекции Витебщины.

В аварию на автотрассе направлением подъезд к Новополоцку №1 попали 21-летний автолюбитель на «Митсубиси Лансер» и 34-летний водитель за рулем «Мерседес-Бенц». По предварительной версии столкновение произошло из-за водителя легковушки, который на скруглении автотрассы не справился с управлением и вылетел на встречку, прямо в лоб микроавтобуса.

Водитель микроавтобуса в произошедшем ДТП не пострадал, хотя у его авто и довольно серьезные механические повреждения. А вот молодому жителю Новополоцка повезло меньше: водителя «Лансера» госпитализировали в ближайшее медучреждение.

По факту ДТП проводят проверку.

В ГАИ напоминают водителям о необходимости соблюдения скоростного режима, особенно в зимний период. Также следует на зимней дороге быть аккуратными и предельно внимательными при совершении даже самых незначительных маневров.

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