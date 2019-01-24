2019-01-24T10:14:55+03:00
Происшествия
КП Беларусь

На пожаре в Гродно в пятиэтажке пострадал школьник

Ребенок госпитализирован в областную больницу
Павел МИЦКЕВИЧ
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На пожаре в Гродно в пятиэтажке пострадал школьникНа пожаре в Гродно в пятиэтажке пострадал школьникФото: Павел МИЦКЕВИЧ
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Из-за пожара в подвале 5-этажного дома на улице Щорса в Гродно пострадал школьник. В среду вечером местным спасателям поступило сообщение о ЧП. Прибыв на место вызова, они выяснили, что повреждено имущество в ячейке, закопчены стены и потолок в подвале. Затем стало известно, что на пожаре получил отравление продуктами горения 13-летний мальчик, который живет в этом же доме.

- По его словам, до прибытия спасатлей он увидел, что из окна подвала идет дым, открыл дверь в подвал, но не зашел из-за сильного задымления. Через час ему стало плохо, поэтому он обратился к работникам скорой помощи, которая дежурила на месте пожара, - сообщает Гродненское областное управление МЧС.

Ребенок госпитализирован в Гродненскую областную детскую клиническую больницу, его состояние - средней степени тяжести. Тем временем причина пожара устанавливается.

За минувшие сутки на Гродненщине два человека погибли на пожарах. Трагедией завершилось ЧП в садовом товариществе вблизи деревни Каролино Гродненского района. В результате уничтожена кровля, перекрытие и имущество в доме. При разборке сгоревших строительных конструкций обнаружены фрагменты частей тела, предположительно, хозяйки дома. Причина пожара устанавливается.

Вторая трагедия произошла в тот же вечер в деревне Верделишки Островецкого района. Там в жилом доме пожаром уничтожена кровля, перекрытие, имущество в доме, повреждены стены. Под обломками сгоревших строительных конструкций обнаружен обгоревший труп хозяйки домовладения. Причина пожара устанавливается.

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