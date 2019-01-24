Лидер оппозиции Венесуэлы объявил себя президентом, в столкновениях погибли не менее 16 человек

Нового главу государства уже признали США и около десяти других стран

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Массовые акции протеста против действующего президента и правительства продолжаются в Венесуэле. В столкновениях с полицией погибли уже не менее 16 манифестантов, среди них - 16-летний подросток. Также есть раненые, которые госпитализированы, и десятки задержанных. В то же время проходят уличные акции сторонников президента Николаса Мадуро. На улицах Каракаса, столицы страны, горят машины и магазины, идут стычки.

Лидер оппозиции Венесуэлы провозгласил себя президентом, но Николас Мадуро не намерен сдаватьсяФото: REUTERS

Во время протестов лидер оппозиции, 35-летний Хуан Гуайдо, провозгласил себя президентом страны. В качестве временного лидера Венесуэлы его уже признали США и около десяти других государств. Протесты и столкновения продолжаются. Как заявил Гуайдо, его целью является «добиться окончания узурпации власти, сформировать переходное правительство и провести честные выборы».

Протесты против президента Мадуро вспыхивают уже не в первый раз.Фото: REUTERS

Фото: REUTERS

Протесты против президента Мадуро вспыхивают уже не в первый раз, но сейчас - с наибольшей силой. В стране огромная инфляция, бедность и преступность.