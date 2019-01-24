2019-01-24T10:31:31+03:00
Политика
КП Беларусь

Лидер оппозиции Венесуэлы объявил себя президентом, в столкновениях погибли не менее 16 человек

Нового главу государства уже признали США и около десяти других стран
Павел МИЦКЕВИЧ
Поделиться:
Лидер оппозиции Венесуэлы объявил себя президентомЛидер оппозиции Венесуэлы объявил себя президентомФото: REUTERS
Изменить размер текста:

Массовые акции протеста против действующего президента и правительства продолжаются в Венесуэле. В столкновениях с полицией погибли уже не менее 16 манифестантов, среди них - 16-летний подросток. Также есть раненые, которые госпитализированы, и десятки задержанных. В то же время проходят уличные акции сторонников президента Николаса Мадуро. На улицах Каракаса, столицы страны, горят машины и магазины, идут стычки.

Лидер оппозиции Венесуэлы провозгласил себя президентом, но Николас Мадуро не намерен сдаваться Фото: REUTERS

Лидер оппозиции Венесуэлы провозгласил себя президентом, но Николас Мадуро не намерен сдаватьсяФото: REUTERS

Во время протестов лидер оппозиции, 35-летний Хуан Гуайдо, провозгласил себя президентом страны. В качестве временного лидера Венесуэлы его уже признали США и около десяти других государств. Протесты и столкновения продолжаются. Как заявил Гуайдо, его целью является «добиться окончания узурпации власти, сформировать переходное правительство и провести честные выборы».

Протесты против президента Мадуро вспыхивают уже не в первый раз. Фото: REUTERS

Протесты против президента Мадуро вспыхивают уже не в первый раз.Фото: REUTERS

Фото: REUTERS

Протесты против президента Мадуро вспыхивают уже не в первый раз, но сейчас - с наибольшей силой. В стране огромная инфляция, бедность и преступность.

Массовые акции протеста продолжаются в Венесуэле. Фото: twitter.com/joejohnquinn

Массовые акции протеста продолжаются в Венесуэле. Фото: twitter.com/joejohnquinn

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:
 
Новости 24
Стреляли с грузовика: в Чаусском районе поймали браконьеров
В Беларуси сохранится морозная погода: местами до минус 23
Туркменского студента выдворили из Беларуси: он взорвал петарду в новогоднюю ночь
Только сегодня: «Белавиа» предлагает слетать в Амстердам, Стокгольм и Тель-Авив за 10 евро
Женщина пыталась сама потушить пожар в доме и обгорела
Житель Ивановского района ранил ножом милиционера
На пожаре в Гродно в пятиэтажке пострадал школьник
Женщина-милиционер, которая ходит в церковь, поймала грабителя храма
Лобовое ДТП под Новополоцком: легковушка столкнулась с микроавтобусом
Пешеход задел рукой авто таксиста, а тот его за это избил и скрылся
Минск может принять чемпионат Европы по легкой атлетике в 2024 году
Против лихача на Infiniti и его девушки возбудили уголовное дело, они задержаны
17-летний преступник отсидит 9 лет за насилие над малолетней девочкой
Настя Рыбка поблагодарила Лукашенко за освобождение