2019-01-24T10:59:40+03:00
Происшествия
КП Беларусь

Житель Ивановского района ранил ножом милиционера

Сотрудника РОВД госпитализировали в местную райбольницу, его жизнь вне опасности
Павел МИЦКЕВИЧ
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Житель Ивановского района ранил ножом милиционераЖитель Ивановского района ранил ножом милиционераФото: Павел МИЦКЕВИЧ
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В среду при задержании правонарушителя в деревне Мохро Ивановского района был ранен сотрудник милиции. В дежурку местного отдела милиции позвонил сельчанин и рассказал, что в его доме устроил дебош пьяный земляк. На место вызова прибыли двое участковых, и одного из милиционеров во время задержания дебошир ранил ножом в живот. Сотрудника РОВД госпитализировали в местную райбольницу, его жизнь вне опасности.

А дебошира все-таки задержали. Им оказался 58-летний сельчанин, который нигде не работает, не женат, живет один, раньше его штрафовали за нарушение общественного порядка.

В отношении нападавшего возбуждено уголовное дело за «умышленное причинение тяжкого телесного повреждения лицу в связи с осуществлением им служебной деятельности», на месте инцидента работала следственно-оперативная группа, выезжало руководство РОВД, сообщает на своей странице в Facebook МВД Беларуси.

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