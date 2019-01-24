Житель Ивановского района ранил ножом милиционера

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В среду при задержании правонарушителя в деревне Мохро Ивановского района был ранен сотрудник милиции. В дежурку местного отдела милиции позвонил сельчанин и рассказал, что в его доме устроил дебош пьяный земляк. На место вызова прибыли двое участковых, и одного из милиционеров во время задержания дебошир ранил ножом в живот. Сотрудника РОВД госпитализировали в местную райбольницу, его жизнь вне опасности.

А дебошира все-таки задержали. Им оказался 58-летний сельчанин, который нигде не работает, не женат, живет один, раньше его штрафовали за нарушение общественного порядка.

В отношении нападавшего возбуждено уголовное дело за «умышленное причинение тяжкого телесного повреждения лицу в связи с осуществлением им служебной деятельности», на месте инцидента работала следственно-оперативная группа, выезжало руководство РОВД, сообщает на своей странице в Facebook МВД Беларуси.