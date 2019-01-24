Женщина пыталась сама потушить пожар в доме и обгорела

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52-летняя жительница Городокского района пострадала, пытаясь самостоятельно потушить горящий дом. Это произошло 24 января около трех часов ночи в агрогородке Бычиха.

Когда приехали спасатели, дом горел открытым пламенем. Хозяйка дома, 52-летняя женщина, находилась на улице. Сотрудники МЧС потушили дом и не дали огню перекинуться на стоящие рядом сарай и баню. Оказалось, что хозяйка, обнаружив возгорание, пыталась потушить огонь сама, но у нее ничего не вышло, она только обожгла руки. С ожогами 1 - 2-й степени женщину госпитализировали.

Предположительно, пожар начался из-за нарушения правил эксплуатации печи, теплогенерирующих агрегатов и устройств, сообщает пресс-служба МЧС.