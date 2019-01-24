2019-01-24T11:03:29+03:00
Общество
КП Беларусь

Женщина пыталась сама потушить пожар в доме и обгорела

Пострадавшая в больнице, у нее обгорели руки
Наталья ПАРТОЛИНА
Поделиться:
Женщина в Городокском районе пыталась потушить пожар в своем доме и обгорела. Фото: МЧС.Женщина в Городокском районе пыталась потушить пожар в своем доме и обгорела. Фото: МЧС.
Изменить размер текста:

52-летняя жительница Городокского района пострадала, пытаясь самостоятельно потушить горящий дом. Это произошло 24 января около трех часов ночи в агрогородке Бычиха.

Когда приехали спасатели, дом горел открытым пламенем. Хозяйка дома, 52-летняя женщина, находилась на улице. Сотрудники МЧС потушили дом и не дали огню перекинуться на стоящие рядом сарай и баню. Оказалось, что хозяйка, обнаружив возгорание, пыталась потушить огонь сама, но у нее ничего не вышло, она только обожгла руки. С ожогами 1 - 2-й степени женщину госпитализировали.

Предположительно, пожар начался из-за нарушения правил эксплуатации печи, теплогенерирующих агрегатов и устройств, сообщает пресс-служба МЧС.

Еще больше материалов по теме: «Витебск: новости»

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:
 
Новости 24
Стреляли с грузовика: в Чаусском районе поймали браконьеров
В Беларуси сохранится морозная погода: местами до минус 23
Туркменского студента выдворили из Беларуси: он взорвал петарду в новогоднюю ночь
Только сегодня: «Белавиа» предлагает слетать в Амстердам, Стокгольм и Тель-Авив за 10 евро
Житель Ивановского района ранил ножом милиционера
Лидер оппозиции Венесуэлы объявил себя президентом, в столкновениях погибли не менее 16 человек
На пожаре в Гродно в пятиэтажке пострадал школьник
Женщина-милиционер, которая ходит в церковь, поймала грабителя храма
Лобовое ДТП под Новополоцком: легковушка столкнулась с микроавтобусом
Пешеход задел рукой авто таксиста, а тот его за это избил и скрылся
Минск может принять чемпионат Европы по легкой атлетике в 2024 году
Против лихача на Infiniti и его девушки возбудили уголовное дело, они задержаны
17-летний преступник отсидит 9 лет за насилие над малолетней девочкой
Настя Рыбка поблагодарила Лукашенко за освобождение