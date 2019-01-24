2019-01-24T12:58:56+03:00
Общество
КП Беларусь

Туркменского студента выдворили из Беларуси: он взорвал петарду в новогоднюю ночь

Иностранцу запретили на три года въезд в Беларусь
Наталья ПАРТОЛИНА
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Туркменский студент взорвал петарду в общежитии, его выдворили из Беларуси.Туркменский студент взорвал петарду в общежитии, его выдворили из Беларуси.Фото: Наталья ПАРТОЛИНА
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19-летнего гражданина Туркменистана, который обучался в Минске в Белорусском государственном экономическом университете, выдворили из страны. Такое решение принято 22 января. Вопрос рассматривался на базе общежития №5 университета с участием представителей университета, общежития, руководства Ленинского РУВД Минска и управления по гражданству и миграции ГУВД Мингорисполкома. Молодой человек должен покинуть Беларусь в течение 30 дней. Вернуться ему разрешено не ранее чем через три года.

В новогоднюю ночь 19-летний туркменский студент взорвал в общежитии университета петарду. Это было квалифицировано как мелкое хулиганство, его оштрафовали.

Высылка иностранца из страны после совершения правонарушения - крайняя мера, такое решение принимается с учетом анализа личности иностранца и обстоятельств, которые его на это подтолкнули, напоминает МВД.

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