Туркменского студента выдворили из Беларуси: он взорвал петарду в новогоднюю ночь

Иностранцу запретили на три года въезд в Беларусь

Изменить размер текста: A A

19-летнего гражданина Туркменистана, который обучался в Минске в Белорусском государственном экономическом университете, выдворили из страны. Такое решение принято 22 января. Вопрос рассматривался на базе общежития №5 университета с участием представителей университета, общежития, руководства Ленинского РУВД Минска и управления по гражданству и миграции ГУВД Мингорисполкома. Молодой человек должен покинуть Беларусь в течение 30 дней. Вернуться ему разрешено не ранее чем через три года.

В новогоднюю ночь 19-летний туркменский студент взорвал в общежитии университета петарду. Это было квалифицировано как мелкое хулиганство, его оштрафовали.

Высылка иностранца из страны после совершения правонарушения - крайняя мера, такое решение принимается с учетом анализа личности иностранца и обстоятельств, которые его на это подтолкнули, напоминает МВД.