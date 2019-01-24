В Беларуси сохранится морозная погода: местами до минус 23

В выходные тоже будет холодно и снежно

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Днем в пятницу небо над Беларусью станет облачным, по западу страны ожидается снег, слабая метель. Температура воздуха ночью понизится до минус 12-17 градусов, местами - 18-23 мороза. Днем 25 января будет минус 8-13 градусов, по юго-западу страны теплее - 5-7 мороза.

В субботу Беларусь окажется под влиянием атмосферных фронтов - будет идти снег, ночью слабая метель. Немного потеплеет, но все равно будет морозно: ночью от минус 6 градусов по юго-западу до минус 14 по северо-востоку страны, а днем - 4-11 мороза, прогнозирует Белгидромет.

В воскресенье погода существенно не изменится. Ночью температура воздуха может опуститься до 7-14 градусов мороза, максимальная температура днем - минус 4-11, но местами ожидается до минус 13 градусов. Ночью на большей части территории, а днем местами по стране пройдет кратковременный снег, добавили синоптики.