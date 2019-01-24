Стреляли с грузовика: в Чаусском районе поймали браконьеров

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В Чаусском районе поймали браконьеров, которые охотились с грузовика. Как сообщили в Госинспекции охраны животного и растительного мира, четыре человека ехали в автомобиле ЗИЛ. Двое были в кузове с заряженными ружьями, двое - в кабине. У всех, кроме водителя, были фонари, которыми мужчины подсвечивали окрестности, вероятно, в поисках дичи. Документов на охоту у них не было. Не было и застреленной дичи. Тем не менее в отношении мужчин Чаусский РОВД возбудил уголовное дело - охота с транспортного средства в Беларуси запрещена и строго наказывается даже тогда, когда нарушители еще не успели добыть трофеи.

В дачном доме одного из браконьеров нашли два незарегистрированных ружья и 15 килограммов мяса дикого кабана. Следствие устанавливает причастность каждого из четверых к незаконным охотам. Им грозит до шести лет лишения свободы.