2019-01-24T14:19:43+03:00
Общество
КП Беларусь

Стреляли с грузовика: в Чаусском районе поймали браконьеров

Охотники не успели никого добыть, но на уголовное дело накатали
Наталья ПАРТОЛИНА
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Браконьеры в Чаусском районе охотились с грузовика. Фото: Госинспекция.Браконьеры в Чаусском районе охотились с грузовика. Фото: Госинспекция.
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В Чаусском районе поймали браконьеров, которые охотились с грузовика. Как сообщили в Госинспекции охраны животного и растительного мира, четыре человека ехали в автомобиле ЗИЛ. Двое были в кузове с заряженными ружьями, двое - в кабине. У всех, кроме водителя, были фонари, которыми мужчины подсвечивали окрестности, вероятно, в поисках дичи. Документов на охоту у них не было. Не было и застреленной дичи. Тем не менее в отношении мужчин Чаусский РОВД возбудил уголовное дело - охота с транспортного средства в Беларуси запрещена и строго наказывается даже тогда, когда нарушители еще не успели добыть трофеи.

В дачном доме одного из браконьеров нашли два незарегистрированных ружья и 15 килограммов мяса дикого кабана. Следствие устанавливает причастность каждого из четверых к незаконным охотам. Им грозит до шести лет лишения свободы.

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