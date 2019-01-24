2019-01-24T14:20:41+03:00
Общество
КП Беларусь

Школьница в Вилейке отравилась транквилизаторами

По одной из версий, она хотела обратить на себя внимание кавалера
Павел МИЦКЕВИЧ
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Школьница в Вилейке отравилась транквилизаторамиШкольница в Вилейке отравилась транквилизаторамиФото: Павел МИЦКЕВИЧ
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11-летняя школьница в Вилейке отравилась таблетками. Ребенок состоит на учете как находящийся в социально опасном положении. Когда она была одна, решила выпить около десяти таблеток диазепама - это препарат, который назначается в том числе при абстинентном алкогольном синдроме, а вообще является транквилизатором, то есть сильным успокоительным.

Когда школьнице стало плохо, она позвонила матери. Женщина в то время была на работе, поэтому связалась с мужем, а тот, придя домой, вызвал бригаду скорой помощи. Девочка была госпитализирована в реанимацию.

Милиция проводит проверку инцидента. По одной версии, школьница наелась таблеток, чтобы не идти на уроки, по другой - из-за любви к мальчику. Таким образом она хотела обратить на себя внимание кавалера, сообщает mlyn.by.

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