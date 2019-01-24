В Киеве суд признал Януковича виновным в госизмене

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Оболонский райсуд Киева оглашает приговор бывшему президенту Украины Виктору Януковичу. Его обвиняют по двум статьям Уголовного кодекса: в государственной измене и «пособничестве в ведении агрессивной войны». Сам экс-президент свою вину не признает.

- Несмотря на это, суд, выслушав показания свидетелей, исследовав выводы экспертов, документы и вещественные доказательства, оценив доводы обвинения и защиты, считает, что виновность обвиняемого в совершении преступлений доказана, - цитирует судью unian.net.

Суд начался утром 25 января, но еще в обеденное время оглашение приговора продолжалось. Ранее прокуроры просили суд назначить Януковичу наказание в виде 15 лет лишения свободы. Напомним, сам он скрывается на территории России после Евромайдана 2014 года и отказывается приезжать в Украину.

Нынешний суд он назвал сфабрикованным и политически мотивированным, поэтому отказался прибыть на заседание. Бывшему президенту также вменяют в вину пособничество в изменении границы страны.