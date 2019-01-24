2019-01-24T14:31:00+03:00
Общество
КП Беларусь

В Зельвенском районе мужчина проиграл в компьютерные игры деньги с чужой карточки

Хозяин карты потерял ее на автозаправке, когда поехал в другой город
Наталья ПАРТОЛИНА
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Парень нашел чужую карту и потратил деньги на онлайн-игры.Парень нашел чужую карту и потратил деньги на онлайн-игры.Фото: Оксана БРОВАЧ
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483 рубля снял с чужого счета житель Зельвенского района. Он нашел банковскую карточку, принадлежащую другому человеку. Историю рассказывает «Гродзенская праўда» со ссылкой на пресс-службу УВД региона.

Житель Гродно поехал по делам в Пинск. По дороге на автозаправочной станции он потерял карточку. Мужчина, который нашел карту, за шесть раз снял со счета 483 рубля - он провел транзакции, которые не требовали ввода пин-кода. Пропажу банковской карты ее владелец заметил только через два дня. За это время 25-летний житель Зельвенского района, который нашел карточку, успел потратить часть денег на компьютерные игры. Он покупал предметы для игры "Дота-2" и играл в онлайн-казино. В отношении молодого человека возбуждено уголовное дело по факту хищения путем использования компьютерной техники.

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