Черные риелторы в Гомеле отбирали квартиры у одиноких и пьющих

Изменить размер текста: A A

Группу черных риелторов вычислили правоохранительные органы Гомельщины. Четверых мужчин и одну женщину подозревают в том, что они отбирали квартиры у одиноких и пьющих людей.

Задерживали черных риелторов сотрудники 8-го управления (по Гомельской области) главного управления по борьбе с организованной преступностью и коррупцией МВД при поддержке бойцов ОМОНа, рассказал официальный представитель УВД Гомельского облисполкома Виталий Пристромов.

«Подозреваемые занимались мошенничеством, подделкой документов и незаконным удержанием людей. Они входили в доверие к владельцам недвижимости, ведущим асоциальный образ жизни и отбирали у них квартиры, чтобы потом продать жилье и выручить деньги», - говорит представитель УВД. Возбужден ряд уголовных дел, ведутся следственные мероприятия.