2019-01-24T14:32:41+03:00
Общество
КП Беларусь

Черные риелторы в Гомеле отбирали квартиры у одиноких и пьющих

Подозреваемых пятеро - четверо мужчин и одна женщина
Наталья ПАРТОЛИНА
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Пятерых черных риелторов поймали в Гомеле, среди них - одна женщина.Пятерых черных риелторов поймали в Гомеле, среди них - одна женщина.Фото: Дарья ПУТЕЙКО
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Группу черных риелторов вычислили правоохранительные органы Гомельщины. Четверых мужчин и одну женщину подозревают в том, что они отбирали квартиры у одиноких и пьющих людей.

Задерживали черных риелторов сотрудники 8-го управления (по Гомельской области) главного управления по борьбе с организованной преступностью и коррупцией МВД при поддержке бойцов ОМОНа, рассказал официальный представитель УВД Гомельского облисполкома Виталий Пристромов.

«Подозреваемые занимались мошенничеством, подделкой документов и незаконным удержанием людей. Они входили в доверие к владельцам недвижимости, ведущим асоциальный образ жизни и отбирали у них квартиры, чтобы потом продать жилье и выручить деньги», - говорит представитель УВД. Возбужден ряд уголовных дел, ведутся следственные мероприятия.

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